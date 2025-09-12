Natisone, 300mila euro di spese legali. Raccolta fondi per aiutare tre pompieri

GUARDA IL VIDEO Una raccolta fondi, aperta sul sito gofundme, a sostegno dei tre pompieri coinvolti, a maggio dello scorso anno, nella tragedia del fiume Natisone, nella quale persero la vita Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar.

L’iniziativa porta la firma dell’associazione nazionale vigili del fuoco – sezione di Udine.

Le spese legali e tecniche, che i tre vigili e le loro famiglie dovranno affrontare, ammontano a 300mila euro. Costi per i quali non è previsto alcun anticipo da parte del Ministero dell’Interno. Solo a procedimento concluso, da quanto si è potuto apprendere, potranno ottenere un eventuale e parziale rimborso assicurativo. Pertanto gran parte dell’onere economico sarà completamente a carico dei tre vigili del fuoco, al momento imputati. Il processo nei loro confronti partirà il 2 dicembre.

Un’iniziativa, quella avviata dall’associazione dei vigili del fuoco, che arriva dopo la notizia che l’avvocato che assiste le famiglie delle tre giovani vittime chiederà per loro, in sede civile, un maxi risarcimento di 3 milioni e 700mila euro.