Natisone, adesioni oltre le aspettative alla raccolta fondi per i tre pompieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutto esaurito sotto il tendone allestito oggi nell’area sportiva di Premariacco per il pranzo solidale a favore dei tre vigili del fuoco imputati per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, uccisi dalla furia del Natisone il 31 maggio 2024. Tantissime famiglie hanno partecipato all’iniziativa di raccolta fondi per aiutare i tre pompieri a sostenere le spese legali e tecniche dei processo, valutate attorno ai 300mila euro. A organizzare l’evento, patrocinato dal Comune, l’Udinese Club Arthur Zico di Orsaria e la locale Società di mutuo soccorso.

Gli organizzatori si sono accollati le spese vive del pranzo solidale. In questo modo, tutti i soldi donati saranno utilizzati per pagare avvocati e consulenti, assieme ai quasi 100mila euro già raccolti on-line a favore dei tre vigili del fuoco.