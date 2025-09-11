Natisone: chiesto un maxi risarcimento per le famiglie delle tre vittime

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La cifra è da capogiro: più di 3 milioni e 700mila euro. E’ il maxi risarcimento per le morti di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, travolti e uccisi dalla furia del fiume Natisone il 31 maggio dell’anno scorso, sotto il Ponte Romano a Premariacco. Lo ha chiesto l’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie dei tre giovani rumeni, costituendosi parte civile nel processo per omicidio colposo a carico dell’operatore della Sores, la cui prima udienza è stata fissata per il 17 novembre.

Stefanizzi ha già annunciato che la settimana prossima si costituirà parte civile anche per il processo a carico dei tre vigili del fuoco imputati per il medesimo reato e per la medesima vicenda, il cui processo partirà il 2 dicembre.

Oltre all’operatore, difeso dall’avvocato Maurizio Miculan, e ai pompieri, difesi dagli avvocati Stefano Buonocore e Alfonso Mangoni, Stefanizzi ha chiamato in causa anche il ministero degli Interni e l’Arcs, l’Azienda regionale di coordinamento per la salute. “Più avanti – ha spiegato – chiederò ai giudici di citarli in giudizio come responsabili civili perché rispondano in solido con gli imputati”. No comment, almeno per adesso, da parte dei legali dell’operatore della Sores e dei tre vigili del fuoco.

Il risarcimento è stato chiesto per i danni patrimoniali, morali e biologici patiti dai parenti dei tre giovani per le morti causate – sostiene Stefanizzi – dalle omissioni dei quattro imputati, che portarono l’elicottero sanitario Doppio India ad arrivare tre minuti dopo la tragedia. Una sofferenza, quella dei familiari, amplificata dall’agonia di 40 minuti delle tre vittime – dice il legale – e dall’aver assistito impotenti a quei terribili momenti in diretta televisiva, subendo un trauma psicologico gravissimo.