Natisone, Lia: “In aula telefonate e immagini della tragedia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Al processo per la tragedia del Natisone, dunque, arriveranno le vocie i video di quei drammatici momenti. Lo ha annunciato il Procuratore di Udine Massimo Lia al termine della prima udienza dibattimentale del processo che vede indagati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, uccisi dalla furia del fiume il 31 maggio 2024.

Un’udienza tecnica quella di oggi, dove le parti si sono limitate a produrre documenti e le liste testi da interrogare e controinterrogare. In particolare, la Procura di Udine ha depositato un corposo faldone.

La prossima udienza, ancora di carattere tecnico, è stata fissata per il 24 marzo. Da quelle successive si entrerà nel vivo dell’istruttoria.