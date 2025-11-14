Natisone, lunedì prima udienza in Tribunale a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Comincerà lunedì mattina in Tribunale a Udine, davanti al giudice Mauro Qualizza, il primo processo sulla tragedia del Natisone. Sul banco degli imputati l’infermiere della Sores, difeso dall’avvocato Maurizio Miculan, accusato dell’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre ragazzi uccisi dalla furia del fiume il 31 maggio 2024.

Con tutta probabilità, l’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie, chiederà – come preannunciato – l’autorizzazione a citare a giudizio il responsabile civile, ovvero Arcs, l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia. Ed è ragionevole pensare che farà lo stesso il 2 dicembre nella prima udienza del processo parallelo, davanti al giudice Daniele Faleschini Barnaba, che vede imputati i tre vigili del fuoco, citando il ministero dell’Interno. A quel punto, i giudici fisseranno nuove udienze e, probabilmente, ci sarà la riunione dei due tronconi.

Per quanto riguarda il secondo processo, nei giorni scorsi si sono costituite parte civile le famiglie dei tre ragazzi, come già avvenuto per l’infermiere della Sores. Il risarcimento complessivo richiesto è di oltre 3,7 milioni di euro, in solido tra tutti gli imputati.

“Tale adempimento – commenta l’avvocato Stefano Buonocore, difensore di due pompieri – non muta la nostra posizione né la strategia difensiva rispetto agli addebiti mossi dalla Procura della Repubblica”.