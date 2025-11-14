  • Aiello del Friuli
venerdì 14 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Razzie in ville e appartamenti, al via le pattuglie anti furto
Macello di Cormons, la Regione punta ad evitare la chiusura
La Scuola di San Giorgio della Richinvelda modello nazionale all’Assemblea Anci
Anziano “annusa” la truffa telefonica e fa arrestare due uomini
Omicidio Muggia, rimpallo di responsabilità tra Csm e Servizi Sociali
Natisone, lunedì prima udienza in Tribunale a Udine
Spaccio di droga in Borgo Stazione, cinque arresti
Investito sui binari del treno, ritardi fino a 90 minuti
Dalla Regione FVG oltre 3 milioni per i progetti di Illy...
San Daniele capitale della chirurgia del gomito: presentato il 1° Congresso...
Natisone, lunedì prima udienza in Tribunale a Udine

Primo passo, la citazione a giudizio di Arcs e ministero dell'Interno da parte delle famiglie dei tre ragazzi
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Comincerà lunedì mattina in Tribunale a Udine, davanti al giudice Mauro Qualizza, il primo processo sulla tragedia del Natisone. Sul banco degli imputati l’infermiere della Sores, difeso dall’avvocato Maurizio Miculan, accusato dell’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre ragazzi uccisi dalla furia del fiume il 31 maggio 2024.

Con tutta probabilità, l’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie, chiederà – come preannunciato – l’autorizzazione a citare a giudizio il responsabile civile, ovvero Arcs, l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia. Ed è ragionevole pensare che farà lo stesso il 2 dicembre nella prima udienza del processo parallelo, davanti al giudice Daniele Faleschini Barnaba, che vede imputati i tre vigili del fuoco, citando il ministero dell’Interno. A quel punto, i giudici fisseranno nuove udienze e, probabilmente, ci sarà la riunione dei due tronconi.

Per quanto riguarda il secondo processo, nei giorni scorsi si sono costituite parte civile le famiglie dei tre ragazzi, come già avvenuto per l’infermiere della Sores. Il risarcimento complessivo richiesto è di oltre 3,7 milioni di euro, in solido tra tutti gli imputati.

“Tale adempimento – commenta l’avvocato Stefano Buonocore, difensore di due pompieri – non muta la nostra posizione né la strategia difensiva rispetto agli addebiti mossi dalla Procura della Repubblica”.

