Natisone, prima udienza per i legali di Ars e Interni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono seduti al banco assieme ai difensori dei tre vigili del fuoco e dell’infermiere della Sores imputati per la tragedia del Natisone. Gli avvocati Rino Battocletti, legale dell’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia, e Guglielmo Guglielmi, dell’avvocatura dello Stato di Trieste in rappresentanza del ministero degli Interni, hanno così affrontato la loro prima udienza del processo per la tragedia del Natisone.

In aula, gli avvocati di Arcs e Interni, citati a giudizio quali responsabili civili per l’operato dell’infermiere e dei tre pompieri, hanno chiesto un rinvio per valutare la documentazione, fissato per il 24 marzo. Le ulteriori udienze si terranno nella più capiente aula intitolata a Falcone e Borsellino.