Nato il Corpo di Polizia Locale del Distretto del Cormor

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo modello di gestione della sicurezza prende in Friuli. Dal primo gennaio è operativo il Corpo di Polizia Locale del Distretto del Cormor, nato dall’unione dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Basiliano e Mortegliano attraverso una convenzione triennale rinnovabile per la gestione associata del servizio di Polizia locale.

Il nuovo assetto supera la frammentazione dei singoli servizi e punta su un’organizzazione unitaria in grado di garantire maggiore continuità operativa, un numero più elevato di pattuglie e un controllo coordinato delle funzioni di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria su un’area di circa 25 mila abitanti. Il percorso che ha portato alla nascita del Distretto è durato sei mesi ed è stato approvato all’unanimità dai rispettivi consigli comunali, con l’obiettivo di assicurare una presenza più capillare sul territorio e tempi di intervento più rapidi.

Il Comando intercomunale avrà sede a Campoformido, Comune capofila, mentre dopo una fase iniziale di avvio graduale il territorio sarà articolato in due reparti operativi, Campoformido–Basiliano e Pozzuolo del Friuli–Mortegliano, per garantire equilibrio ed efficienza organizzativa.

Alla guida del Corpo è stato nominato Ennio Pertoldi, dipendente del Comune di Mortegliano, che coordinerà un organico di 14 operatori distribuiti nei quattro Comuni. La gestione in forma associata consentirà inoltre l’accesso a maggiori finanziamenti regionali, fondamentali per investire in mezzi, tecnologie, formazione e sistemi di videosorveglianza. Il nuovo Corpo sarà armato e parteciperà anche alla sperimentazione del taser, rafforzando ulteriormente gli strumenti a disposizione per la sicurezza dei cittadini.