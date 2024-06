GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Con quel mare mosso non avremmo dovuto partire, ma salire sul bus sostitutivo”. Il racconto e la denuncia di una naufraga di Adegliacco, Onorina Mangia. “Era come essere in un film. Le onde ci bagnavano dalla testa ai piedi. Ci siamo dovuti lanciare sulle scialuppe”.