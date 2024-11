Nautica: sì alla legge organica del settore con la quasi unanimità del Consiglio regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Contributi per gli armatori per installare motori ad alta sostenibilità ambientale come quelli elettrici, sostegni per l’ammodernamento delle darsene, aiuti economici – sia a società che comuni – per lo smaltimento delle barche abbandonate e una campagna pubblicitaria ad hoc. Sono i principali assi della legge della nautica, prima a livello italiano, approvata dal consiglio regionale con la sola astensione di Furio Honsell di Open Fvg.

Verranno mappati anche i posti barca, in particolare nelle acque interne e ci saranno contributi per i refitting. Bini ha ringraziato le opposizioni per la collaborazione e proprio Massimiliano Pozzo del Pd ha voluto evidenziare il fatto che la giunta abbia recepito le proposte tra cui il sostegno alla manifattura del comparto.