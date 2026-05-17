Nave da crociera bloccata a Hormuz, arrivata a Trieste

E’ arrivata, oggi, domenica 17 maggio, nel porto di Trieste, la nave da crociera Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises, rimasta bloccata per circa due mesi nello stretto di Hormuz.

Approfittando di una breve finestra temporale di poche ore in cui il passaggio era stato ufficialmente dichiarato libero, la nave è riuscita a lasciare lo stretto e a riprendere la navigazione.

A Trieste è arrivata a Trieste senza passeggeri, con il solo equipaggio a bordo.

Nelle prossime ore la nave imbarcherà nel capoluogo giuliano circa 1.600 passeggeri.