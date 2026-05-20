Navette e treni speciali per lo show di Cremonini a Gorizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Navette dedicate, treni straordinari, parcheggi extra e un articolato piano viabilità per gestire l’afflusso dei 25mila spettatori attesi al concerto di Cesare Cremonini, in programma domenica 31 maggio all’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia.

Il piano della mobilità è stato presentato al Centro operativo comunale e coinvolge Comune, Regione, Prefettura, Apt Gorizia, Tpl Fvg, Trenitalia e organizzatori dell’evento.

Previsti 310 collegamenti navetta tra stazione ferroviaria, parcheggi e area concerto, attivi dalle 16 alle 3, con due linee dedicate e circa 10mila posti disponibili. Al termine dello show saranno inoltre attivati quattro treni speciali, due verso Trieste e due verso Venezia-Portogruaro.