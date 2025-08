Negozi in città, liquidazione giudiziale per la gioielleria Luciano Franz

Il Tribunale di Udine ha aperto la liquidazione giudiziale per la società ‘Luciano Franz’, nota in città per la gioielleria di via Vittorio Veneto e per il punto vendita di piazza del Lionello. A depositare il ricorso è stata la stessa socia accomandataria, Beatrice Franz, figlia del fondatore dell’attività. I giudici hanno nominato curatore la dottoressa Cecilia Toneatto con sentenza depositata il 28 luglio. Un negozio, la gioielleria Luciano Franz di via Vittorio Veneto, ben conosciuta dagli udinesi, con 70 anni di storia alle spalle. Il punto vendita principale era stato definitivamente chiuso meno di due mesi fa.

Serrande abbassate anche per la pizzeria Al Fogolar da Tonino di Feletto Umberto. La liquidazione giudiziale è stata aperta dai giudici udinesi con sentenza depositata il 9 luglio. In questo caso, curatore è stato nominato il dottor Maurizio Trequadrini.

I creditori potranno insinuarsi nelle procedure entro la metà di ottobre. In entrambi i casi, l’udienza per l’esame dello stato passivo della società è stata fissata per il 17 novembre.