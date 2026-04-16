Nek e i Planet Funk negli eventi dell’estate di Grado

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 25° Raduno Internazionale dei Vigili del Fuoco dal 14 al 17 maggio, Friuli Doc Spring Edition dal 29 maggio al 2 giugno. E poi la grande musica, con il concerto dei Planet Funk il 17 luglio e quello di Nek il 26 luglio. Sono solo alcuni dei principali appuntamenti per l’estate a Grado: il cartellone è stato illustrato alla presenza dell’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini.

La positività per la stagione alle porte deriva anche dagli ottimi risultati di quella passata, andata in archivio, sottolinea lo stesso Bini, con un “+5,9 per cento nelle presenze e quasi 1,5 milioni di pernottamenti”. In aumento in particolare la componente italiana, cresciuta dell’11 per cento.