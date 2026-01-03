Nel 2025 due gatti salvati al giorno da Zampette Cormonesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 600 gatti salvati dall’abbandono e un micio dato in adozione ogni giorno. Sono alcuni dei numeri fatti registrare nel corso del 2025 da Zampette Cormonesi, una delle associazioni principali in fatto di benessere felino sul territorio regionale. Il sodalizio, composto da una quarantina di volontari circa, opera su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia dedicandosi in particolare al salvataggio dei randagi in difficoltà e alle loro cure veterinarie.

“Quest’anno – sottolinea Zampette – abbiamo soccorso 608 gatti, abbiamo trovato adozione a 356 mici sterilizzandone centinaia, nel tentativo di arginare la piaga del randagismo. Abbiamo inoltre recuperato decine di cuccioli di pochi giorni di vita e li abbiamo allattati e salvati grazie alle bravissime volontarie del Gruppo Balie FVG”. L’associazione dal 2020 ad oggi ha soccorso 2.985 gatti, dandone in adozione 1.666 regolarmente microchippati e sterilizzati. Tutto questo è stato possibile non solo grazie alle decine di volontari, ma anche alla collaborazione con altre associazioni e ai diversi veterinari che quotidianamente coadiuvano l’operato del gruppo.