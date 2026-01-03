  • Aiello del Friuli
sabato 3 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nel 2025 due gatti salvati al giorno da Zampette Cormonesi
“Giocattoli in movimento”, i doni-M5S per i bimbi in difficoltà
Mestroni: murale Zanier lordato da chi dice di amarlo
Cgia: “Crescita Fvg da 20 anni inferiore alla media europea”
Murale Zanier, il committente aveva aperto al dialogo
Murale Zanier imbrattato: poesia in friulano con spray rosso
Venezuelana in Friuli: “Aspettavamo questo momento da anni”
Venezuela nel caos, cresce l’allarme per friulani e italiani nel Paese
Al via i saldi in Fvg, le aspettative di commercianti e...
Lavoro privato in Fvg: più occupati ma salari in affanno
Cronaca
Dati in adozione 356 mici nel corso dell'anno

Nel 2025 due gatti salvati al giorno da Zampette Cormonesi

Dal 2020 sono stati quasi 3 mila i felini soccorsi sul territorio regionale
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 600 gatti salvati dall’abbandono e un micio dato in adozione ogni giorno. Sono alcuni dei numeri fatti registrare nel corso del 2025 da Zampette Cormonesi, una delle associazioni principali in fatto di benessere felino sul territorio regionale. Il sodalizio, composto da una quarantina di volontari circa, opera su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia dedicandosi in particolare al salvataggio dei randagi in difficoltà e alle loro cure veterinarie.

“Quest’anno – sottolinea Zampette – abbiamo soccorso 608 gatti, abbiamo trovato adozione a 356 mici sterilizzandone centinaia, nel tentativo di arginare la piaga del randagismo. Abbiamo inoltre recuperato decine di cuccioli di pochi giorni di vita e li abbiamo allattati e salvati grazie alle bravissime volontarie del Gruppo Balie FVG”. L’associazione dal 2020 ad oggi ha soccorso 2.985 gatti, dandone in adozione 1.666 regolarmente microchippati e sterilizzati. Tutto questo è stato possibile non solo grazie alle decine di volontari, ma anche alla collaborazione con altre associazioni e ai diversi veterinari che quotidianamente coadiuvano l’operato del gruppo.

