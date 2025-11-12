Nel calendario 2026 dei carabinieri un omaggio agli “eroi quotidiani”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ dedicato agli uomini e alle donne dell’Arma il calendario 2026 dei carabinieri e che è stato presentato oggi pomeriggio dal comandante provinciale di Udine, il colonnello Giorgio Broccone.

Il tema scelto è “Eroi quotidiani”. Un omaggio, appunto, a chi ogni giorno indossa la divisa e che opera silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni. In Italia e all’estero. Le tavole, realizzate dall’artista Luigi Valeno, maestro della Pop Art italiana, rappresentano i carabinieri protagonisti della vita quotidiana. I testi che accompagnano le diciannove tavole sono stati affidati, ancora una volta, alla penna di Maurizio De Giovanni. La prefazione è firmata da Aldo Cazzullo.

Il colonnello, calandosi nella realtà locale, ha voluto portare alcuni esempi concreti di operatività dell’Arma.