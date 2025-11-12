  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Nel calendario 2026 dei carabinieri un omaggio agli “eroi quotidiani”

In provincia di Udine numerosi gli interventi per persone in procinto di togliersi la vita ma anche attività ad alto rischio, che hanno messo in pericolo l'incolumità dei militari.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ dedicato agli uomini e alle donne dell’Arma il calendario 2026 dei carabinieri e che è stato presentato oggi pomeriggio dal comandante provinciale di Udine, il colonnello Giorgio Broccone.

Il tema scelto è “Eroi quotidiani”. Un omaggio, appunto, a chi ogni giorno indossa la divisa e che opera silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni. In Italia e all’estero. Le tavole, realizzate dall’artista Luigi Valeno, maestro della Pop Art italiana, rappresentano i carabinieri protagonisti della vita quotidiana. I testi che accompagnano le diciannove tavole sono stati affidati, ancora una volta, alla penna di Maurizio De Giovanni. La prefazione è firmata da Aldo Cazzullo.

Il colonnello, calandosi nella realtà locale, ha voluto portare alcuni esempi concreti di operatività dell’Arma.

