Nel carcere di Udine ci sono 180 detenuti per 90 posti

Il carcere di Udine ha una capienza di una novantina di posti, ma oggi ospita oltre 180 detenuti. Lo hanno rilevato i consiglieri regionali Furio Honsell e Massimo Moretuzzo che, accompagnati dal Garante dei detenuti del Comune, Andrea Sandra, hanno fatto una visita ispettiva nella casa circondariale.

“Non è accettabile – hanno detto Honsell e Morettuzzo – che il personale, che dovrebbe essere di 119 unità, per la dotazione di 90 posti, oggi, per il doppio dei detenuti, sia solamente di 65 operatori. Il Governo e la Regione – hanno concluso – dovrebbero farsi carico di questa gravissima situazione, che si protrae da anni senza soluzione”.