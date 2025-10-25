Nel furgone della vigilanza privata un carico di droga: arrestato un tecnico

GUARDA IL VIDEO I carabinieri lo tenevano d’occhio da tempo. E ieri notte, dopo averlo fermato, lo hanno arrestato. Pensava forse di farla franca, Matteo Taverna, 43enne di San Giorgio di Nogaro, circolando con il furgone della società di vigilanza privata Mondialpol. Credeva, forse, che nessuno avrebbe mai scoperto la sua doppia attività: ufficialmente tecnico installatore di impianto di allarme, ufficiosamente pusher.

Ieri notte, tra via Calatafimi e via Marsala, all’altezza dell’acciaieria Safau di Udine, i militari dell’Arma gli hanno intimato l’alt. L’uomo, alla guida di un Fiat Scudo con i loghi della società di vigilanza, si è fermato. I carabinieri sono praticamente andati a colpo sicuro: trasportava un chilo e 100 grammi di cocaina e un chilo di hashish. Sono stati trovati, inoltre, due bilancini di precisione e un telefono cellulare. Stupefacente e materiale vario sono stati sequestrati, mentre Taverna è stato condotto in carcere. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il tecnico installatore era stato assunto dalla Mondialpol tre anni fa, dopo che la stessa società ne aveva assorbita una più piccola della quale Taverna era dipendente. Una persona all’apparenza insospettabile ma che, invece, aveva una doppia vita.