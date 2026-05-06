Nel Pordenonese 12 tentativi di truffa: nessuno ci è cascato

Friuli occidentale nel mirino dei truffatori: 12 tentativi in poche ore. Nessuno è andato a segno. A renderlo noto è il Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone. I tentativi, avvenuti ieri a partire dalle 11, hanno preso di mira cittadini, soprattutto anziani, del capoluogo e di Sacile, Aviano, Azzano Decimo, Caneva, Fiume Veneto, Maron di Brugnera, San Foca e Tamai. Il metodo utilizzato è stato quasi sempre quello del finto incidente stradale, comunicato al telefono da un sedicente carabiniere. Nel caso di Fiume Veneto, i truffatori hanno annunciato al telefono un finto incidente sul lavoro.