Nel quartiere Aurora un mega omaggio al poeta friulano Federico Tavan

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il volto di un altro poeta e scrittore è apparso in viale Forze Armate, sulla facciata dell’ultimo condominio ristrutturato dall’Ater nel quartiere Aurora, a Udine. Si tratta dell’ultimo affresco realizzato da Simone Mestroni, questa volta dedicato al compianto poeta Federico Tavan, il cantore di Andreis scomparso 12 anni fa.

Dopo Giosuè Carducci, Giovannino Guareschi e Alda Merini, il quartiere di via Riccardo di Giusto si arricchisce della sua quarta gigantografia di 14 metri per 8, realizzata dall’artista che risiede proprio nel Peep Est udinese. L’opera va a completare l’esposizione permanente che è possibile ammirare attraversando a piedi o in auto il viale.

I quattro graffiti si inseriscono all’interno del progetto “Città della Poesia”, lanciato da Mestroni a maggio del 2018. Il poker di murales è stato finanziato dall’Ater di Udine per impreziosire il quartiere popolare anche dal punto di vista estetico e non solo con la vasta operazione di rigenerazione urbana attivata attraverso il Bonus 110.