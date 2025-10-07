Nella foto profilo c’è il (vero) comandante dei carabinieri, operaio truffato

Si è fidato della foto profilo associata al numero con il quale ieri aveva avviato una conversazione. Era la foto del vero comandante della compagnia dei carabinieri di Udine, il maggiore Jacopo Mattone, che poco prima, al telefono, si era identificato con tanto di nome, cognome e grado all’ignara vittima, un operaio di 42 anni, di Mortegliano.

In realtà quello era un truffatore, che aveva avvisato l’operaio che il suo conto corrente era a rischio. Lo invitava, quindi, a inviare un bonifico istantaneo – di 4mila e 920 euro – su in conto corrente – a suo dire – sicuro. Il 42enne, fidandosi della foto profilo di un ufficiale dei carabinieri, ha abboccato. Salvo poi accorgersi di essere stato truffato.