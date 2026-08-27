Nelle case a Gorizia 4 mila cani, 32 in canile cercano famiglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Se l’amore non ha confini, Gorizia ne è l’esempio perfetto anche per quanto riguarda quello per i cani. Nella Giornata Mondiale a loro dedicata, infatti, chi vive nel capoluogo isontino ha potuto accompagnare in passeggiate transfrontaliere – come d’altronde si può fare sempre – il proprio fidato amico a quattro zampe. E sono i numeri a raccontare come i Fido siano nel cuore dei goriziani: i cani sono infatti 4 mila in città, uno ogni otto abitanti. Anche il Comune si impegna per il loro benessere, con un assessorato dedicato, cinque aree di sgambamento sul territorio e un canile comunale dove sono ospitati quelli meno fortunati. E proprio a loro rivolge un pensiero il sindaco Rodolfo Ziberna.