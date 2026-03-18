Neonato trovato morto in culla, parla il legale del padre

“Chiedo rispettosamente che non venga data eccessiva enfasi mediatica alla notizia. Ciò non solo perché venga rispettato il dolore del mio assistito, colpito come il resto della famiglia dal lutto di questa tragedia, ma anche affinché venga rispettata la necessità delle varie autorità giudiziarie di proseguire la loro attività in un clima di serenità”. Lo afferma l’avvocata Giovanna Augusta de’ Manzano, che difende il 30enne indagato dalla Procura di omicidio preterintenzionale o, in alternativa, colposo del figlio di 5 mesi. “Le complessità di una vicenda familiare non possono essere riassunte in un capo di imputazione”, aggiunge la legale. La morte del neonato risale al 18 dicembre 2024: quella mattina il bimbo fu trovato senza vita nella sua culla. Secondo la ricostruzione investigativa, la sera prima il padre, mettendolo a dormire, lo avrebbe scosso con forza oppure lo avrebbe fatto sbattere contro il materasso del lettino. L’autopsia aveva riscontrato emorragie cerebrali e al nervo ottico.