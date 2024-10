Anche il Comitato per la Palestina è intervenuto sul patrocinio a Italia – Israele concesso (dopo averlo precedentemente negato) dal sindaco di Udine De Toni. In una nota dice: “nessun evento di pace può farci dimenticare il genocidio in corso, non può esserci pace senza giustizia. Il Comitato per la Palestina di Udine definisce il dietro front del sindaco De Toni come la scomparsa della dignità del sindaco di Udine.