BUSINESS FVG
lunedì 8 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nessun tavolo per Sapol, clima teso nella Polizia locale di Udine
A Friuli Doc si assaggiano i dolci tipici friulani del pasticciere...
Bon complean Maman! A Friuli Doc un laboratorio celebra i 10...
Udine: già in funzione la nuova rotonda del Centro Studi
Donne oncologiche in passerella con i loro medici: la sfilata contro...
A Tolmezzo al Trial delle nazioni il leggendario Toni Bou: lo...
Podismo, Trofeo Friuli: settima tappa a Latisana, s’impongono Stefanutti e Trombetta
Lignano Pineta raddoppia gli stalli per la colonnine di ricarica elettrica
A Irina Scherbakova il Premio Friuli Storia
Auto catapulta ciclista nel canale, caccia al pirata
BUSINESS FVG


Cronaca

Nessun tavolo per Sapol, clima teso nella Polizia locale di Udine

Chiesta una risposta scritta sui punti sollevati dal sindacato
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

I rappresentati di Sapol non parteciperanno al tavolo tecnico del 10 settembre convocato dal Comune di Udine anche per evitare lo sciopero indetto dal Sindacato Autonomo di Polizia locale per domenica 21 settembre.

La sigla, una delle più rappresentative tra i dipendenti della Polizia locale di Udine, non solo sbatte la porta all’incontro fissato senza nessuna condivisione su orari e data, ma chiede anche una risposta scritta urgente sui punti da due mesi sollevati sulle criticità presenti nell’organico. Sapol definisce la trattativa “maldestra” e sottolinea come ad oggi il Protocollo d’Intesa proposto non abbia avuto nessuna risposta.

