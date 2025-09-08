Nessun tavolo per Sapol, clima teso nella Polizia locale di Udine

I rappresentati di Sapol non parteciperanno al tavolo tecnico del 10 settembre convocato dal Comune di Udine anche per evitare lo sciopero indetto dal Sindacato Autonomo di Polizia locale per domenica 21 settembre.

La sigla, una delle più rappresentative tra i dipendenti della Polizia locale di Udine, non solo sbatte la porta all’incontro fissato senza nessuna condivisione su orari e data, ma chiede anche una risposta scritta urgente sui punti da due mesi sollevati sulle criticità presenti nell’organico. Sapol definisce la trattativa “maldestra” e sottolinea come ad oggi il Protocollo d’Intesa proposto non abbia avuto nessuna risposta.