Nessun vincitore, Premio Terzani dedicato ai giornalisti palestinesi uccisi a Gaza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La XXI edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani sarà dedicata ai giornalisti palestinesi uccisi a Gaza. La giuria, presieduta da Angela Terzani Staude, ha scelto di onorare la memoria dei reporter uccisi raccontando il conflitto nel Medioriente, anziché premiare un’opera letteraria.

“Dal 7 ottobre 2023 – spiegano i membri della giuria del premio abbinato al festival vicino/lontano di Udine – oltre 200 giornalisti sono stati uccisi mentre testimoniavano i fatti da Gaza, in violazione del diritto umanitario e della libertà di stampa”. “Mai, nella storia – è stato sottolineato – il tributo pagato dal giornalismo è stato così pesante”.

Il premio sarà consegnato simbolicamente sabato 10 maggio a Wael al-Dahdouh e Safwat al-Kahlout, due giornalisti di Al Jazeera, che hanno subito gravi perdite personali durante il conflitto. La decisione, comunicata in mattinata, non ha mancato di alimentare polemiche politiche. Con una nota, Luca Onorio Vidoni, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Udine, si è detto sconcertato per una decisione che ritiene faziosa, provocatoria e a senso unico. “Una scelta – spiega il consigliere – che considero una vera e propria vittoria per Hamas”.