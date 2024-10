Nessuno scherzetto! Sequestrati più di 500 articoli a tema Halloween

Altro che dolcetto. I Finanzieri di Spilimbergo hanno denunciato un cittadino cinese per tentata frode e vendita di prodotti con segni distintivi falsi.

Durante i controlli, intensificati per Halloween, le Fiamme Gialle hanno individuato merci irregolari in un negozio, accorgendosi che il marchio “CE” riportato non rispettava le specifiche ufficiali di forma e proporzioni previste dal Regolamento europeo. Il materiale, ben 539 articoli, tra cui lumini e decorazioni luminose, riportava un marchio simile ma irregolare. Oltre a questi articoli, sono stati sequestrati anche altri prodotti venduti senza le indicazioni di sicurezza obbligatorie in italiano e privi del marchio “CE”, requisito essenziale per la vendita.