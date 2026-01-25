Neve abbondante sulle Alpi friulane, 30 centimetri a Sappada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Abbondanti nevicate nelle ultime 24 ore hanno imbiancato l’intero arco alpino friulano, regalando uno scenario invernale atteso e apprezzato da bambini, sciatori e operatori turistici. Tutti i principali poli montani hanno beneficiato delle precipitazioni, da Sappada a Tarvisio, passando per Forni di Sopra, che ammiriamo nelle immagini di David Capellari.

Proprio a Sappada sono caduti oltre 30 centimetri di neve, una precipitazione che ha restituito un’atmosfera pienamente invernale a uno dei centri più frequentati delle Dolomiti friulane. Nevicate copiose si sono registrate anche sulle Alpi Giulie, con fiocchi a partire dagli 800 metri, e sulle Prealpi da quota 1.000 metri.

La speranza degli operatori turistici è che condizioni meteo simili possano riproporsi anche tra tre settimane esatte, in coincidenza con la chiusura delle scuole per le festività di Carnevale, da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio, giorno delle Ceneri.

Se in quota il panorama è tornato pienamente invernale, tra pianura e costa si sono invece registrati rovesci di pioggia anche intensi, in particolare nella Bassa friulana, soprattutto nella zona di Palmanova.