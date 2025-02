Neve, Bora e pioggia in Fvg. Raffiche a 109 km/h a Sappada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Vento, neve e pioggia hanno sferzato questa mattina il Friuli Venezia Giulia, ricordandoci che l’inverno non è affatto finito e che alla primavera mancano ancora 35 giorni. Il mix di correnti instabili in arrivo da sud-ovest e di aria fredda proveniente da nord-est ha contribuito a imbiancare le principali montagne friulane, portando umidità e precipitazioni diffuse, seppur non abbondanti, in pianura e lungo la costa. La quota neve è scesa fino a 500 metri, raggiungendo il fondovalle e regalando ore spensierate alle scolaresche in settimana bianca, oltre a momenti magici per chi ha scelto di sciare nei giorni infrasettimanali. Nelle immagini di David Cappellari, ad esempio, è possibile osservare la situazione a Forni di Sopra. Le raffiche di Bora a Trieste hanno toccato una media di 86 km/h, senza tuttavia causare emergenze o criticità. Venti intensi hanno interessato anche Cave del Predil, Forni di Sopra, Vivaro, Piancavallo e il Monte Lussari, dove le temperature sono scese sotto i -6°C di media. In queste località, le raffiche hanno raggiunto picchi di 100 km/h, superati solo dai 109 km/h registrati a Sappada. Nonostante il calo termico, la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, con un fine settimana all’insegna del cielo sereno.