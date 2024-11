Neve sulle principali cime del Friuli, famiglie già pronte ad estrarre bob e slittini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’inizio della stagione sciistica, programmata per il 7 dicembre, si preannuncia delle migliori se queste sono le premesse. A due settimane dall’apertura dei sei poli sciistici, gli operatori degli impianti di Tarvisio, Sella Nevea, Sauris, Sappada, Ravascletto e Aviano si scaldano le mani.

Le basse temperature registrate ieri, in alta quota hanno infatti imbiancato diverse località alpine della regione, generando addirittura un leggero nevischio, attorno alle 19 a Udine. La neve, non abbondante, ha iniziato a cadere già dal pomeriggio sulle cime più alte per scendere via via a quote più basse, imbiancando anche le principali località turistiche.

Le Alpi Giulie risultano le montagne forse più imbiancate. Questo, ad esempio, il panorama ripreso questa mattina dalla webcam posizionata sulla cima del Lussari, a 1790 metri di quota sul mare. Qui, invece, la situazione sul Canin, a 1870 metri di altitudine, con il rifugio Gilberti che sembra oramai calato nelle vesti invernali, quando è in piena attività pre e post sciistica.

Ma pennellate di bianco si sono registrate anche sul Piancavallo (a 1625m), sul Varmost (1758m), e sul Monte Zoncolan a 1750 metri di quota.

Il paesaggio più natalizio, però, è quello che le condizioni meteo hanno favorito a Sappada (1217m) e sulle cime dolomitiche che la circondano. Qui, sia il fondovalle che le piste risultano imbiancate e già pronte ad ospitare nel fine settimana le prime famiglie in arrivo con bob e slittini.