Troppa neve, mucche e asini in fuga da Malga Lussari

La copiosa neve caduta tra ieri sera e questa mattina nel Tarvisiano – con 40 cm in quota sul Lussari – ha messo in difficoltà diverse mucche e asini a Malga Lussari. Parte del bestiame, sorpreso dai fiocchi di neve e dalle temperature in picchiata, è sceso autonomamente a valle mettendo in seria difficoltà il titolare dell’azienda agricola, che si è visto costretto a chiedere aiuto alla Stazione forestale di Tarvisio.

Mentre alcuni capi erano stati ricondotti nella stalla in tempo per trovare riparo, altri 14, si erano allontanati raggiungendo i Campi Duca d’Aosta. Grazie anche all’immediata disponibilità dell’Agenzia del Demanio, gli animali sono stati recuperati dai forestali per poi essere portati all’interno dell’ex caserma alpina Lamarmora, dove resteranno per i prossimi quattro giorni prima di tornare nell’azienda agricola di riferimento.