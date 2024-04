Nevicata primaverile sulle Alpi friulane, si riaccendono i termosifoni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo i 30 gradi di massime raggiunti nella seconda settimana di aprile, questa mattina il freddo e il vento sono tornati a farsi sentire in Friuli Venezia Giulia con temperature ancora sotto la media del periodo.

Sappada, ad esempio, si è svegliata completamente imbiancata. Nella località dolomitica, dove nella notte si sono toccati i -2,3 gradi, si sono accumulati circa 20 centimetri di neve che hanno ricoperto completamente tetti, strade e monti, come in uno dei più tipici giorni invernali. Neve anche a Tarvisio, dove i fiocchi continuano a cadere copiosi.

Ma ad imbiancarsi è stato tutto l’arco alpino, dai 400-600 metri di altitudine in su, tanto da regalare panorami natalizi a Ravascletto, Forni di Sopra, Tarvisio, ma anche a Budoia.

Neve abbondante, dunque, nei comprensori sciistici, come a Piancavallo, sullo Zoncolan, sul Varmost, a Sella Nevea e sul Lussari. Una situazione che promette di regalare un nuovo fine settimana felice e inatteso in quota per diversi scialpinisti.

Le minime hanno raggiunto nella notte valori sotto o vicino lo zero sulle Alpi, vicino ai 3/4 gradi sulle Prealpi, intorno ai 6/9 gradi in pianura, tra gli 8 e i 10 sulla costa. Temperature inattese e che hanno fatto scattare in automatico i termosifoni nelle case di molti friulani, ora pronti a riaccendere anche stufe, caminetti e spolert. Un problema non da poco per chi aveva già provveduto al cambio stagione negli armadi