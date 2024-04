Nido ‘Fantasia dei bimbi’ in appalto, mediazione fallita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prosegue lo stato di agitazione degli educatori e degli operatori degli asili nido del Comune di Udine, avviato dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Cisal dopo l’annuncio, da parte della Giunta, della decisione affidare in appalto la gestione dell’asilo Fantasia dei bimbi. Non è andato a buon fine, infatti, il tentativo di conciliazione del Prefetto, che questa mattina aveva convocato le organizzazioni sindacali e l’amministrazione in via Pracchiuso.

A comunicarlo le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Cisl Fp, Uil-Fpl e Cisal Enti locali. Nel corso dell’incontro, scrivono i rappresentanti delle quattro sigle, «non sono emersi elementi tali da poter addivenire a un esito positivo della procedura di raffreddamento, considerato che l’amministrazione comunale non ha accolto la mediazione proposta dal Prefetto, che prevedeva il congelamento della decisione adottata con l’avvio di un tavolo di confronto tecnico, da concludersi entro il 19 aprile». Quanto alle forme di protesta da adottare, saranno decise dopo una nuova assemblea con i lavoratori.

“Nello spiegare le ragioni che hanno portato alla scelta della gestione indiretta – commenta Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone – l’amministrazione comunale ha proposto ai sindacati di avviare un percorso condiviso rispetto ai dipendenti a tempo determinato, che pure hanno il contratto in scadenza e devono affrontare un concorso. La nostra proposta però è stata rifiutata dalle sigle, che invece proponevano di ritornare al punto di partenza, dopo gli incontri avuti con loro negli ultimi mesi”.

“L’amministrazione – prosegue l’assessore – ha preso la scelta relativa alla gestione indiretta del nido Fantasia dei Bimbi solo dopo molte interlocuzioni, in maniera attenta e ponderata, con il massimo rispetto per le istanze dei sindacati e dei lavoratori, ma partendo dalla volontà di offrire ai cittadini un servizio più ampio. La decisione presa è l’unica che possa rispondere a una visione complessiva e a lungo termine per essere accanto alle famiglie: vogliamo aumentare del 30% dei posti nido pubblici, garantendo orari più ampi. Un percorso che è già cominciato con l’aumento dal 2024 dei posti convenzionati, passati da 332 a 400.

Non è un risultato che vogliamo ottenere a scapito dei lavoratori e delle famiglie: il personale assunto prenderà servizio in un’altra struttura comunale e vogliamo accompagnare il più possibile il passaggio sia per i lavoratori a tempo determinato sia per le famiglie, con le quali abbiamo già iniziato a condividere un percorso di affiancamento in questo momento delicato. Preciso che si tratta di circa una ventina di bambini che con le loro famiglie avranno il massimo sostegno da parte dell’amministrazione e che siamo sicuri supereranno positivamente il passaggio di gestione”.