Niente fondi pubblici del Mic al docufilm su Giulio Regeni

Niente finanziamenti pubblici del Mic per il documentario su Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. È quanto riporta l’edizione del quotidiano La Repubblica in edicola oggi, raccogliendo la denuncia di uno dei due produttori, Domenico Procacci di Fandango, che parla di “una scelta politica”.

Il documentario, dal titolo ‘Giulio Regeni, tutto il male del mondo’, diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, non riceverà nulla dei 14 milioni di euro di contributi selettivi distribuiti dai quindici esperti della commissione del Ministero della Cultura alle opere cinematografiche e documentaristiche che si siano segnalate per “interesse artistico e culturale” e “identità nazionale italiana”.