Niente giostre a Udine: il Luna Park di Santa Caterina si sposta a Buttrio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Luna Park di Santa Caterina non animerà più l’autunno di Udine, bensì quello di Buttrio. La decisione è stata presa all’unanimità questa mattina a Treviso dai rappresentanti delle attrazioni viaggianti, in aperta polemica con l’amministrazione comunale udinese.

Lo strappo era nell’aria, alimentato dal forte malcontento emerso tra gli esercenti a seguito delle sole 31 giostre autorizzate a stazionare, tra il 25 ottobre e il 16 novembre, ai lati di Piazza Primo Maggio. Un numero nettamente inferiore rispetto alle 75 attrazioni ammesse di norma nel centro città o alle 120 che potrebbero trovare spazio nel ben più capiente posteggio sud dello Stadio Friuli.

Oltre al numero ridotto delle licenze, altri due elementi chiave hanno spinto gli esercenti a disertare l’appuntamento quasi secolare con il capoluogo friulano.

Il primo è lo spostamento forzato dal parcheggio dei Rizzi, indicato come “sede naturale” per le attività viaggianti anche dal regolamento comunale del 1994. Una decisione, questa, presa dalla Questura per evitare disagi durante le tre partite in programma in quel periodo al Friuli, ovvero Udinese-Lecce del 25 ottobre, Udinese-Atalanta del 1° novembre e l’attesa sfida di rugby Italia-Australia dell’8 novembre.

A complicare ulteriormente la situazione si aggiungerebbe il vincolo introdotto nel 2022 dalla Soprintendenza a tutela del giardino storico di Piazza Primo Maggio, risalente agli inizi dell’Ottocento, che impedirebbe a giostre e chioschi di stazionare sul prato dell’ellisse.

Non essendo riusciti a conferire con l’assessore Venanzi, gli esercenti si recheranno domattina a Palazzo d’Aronco per comunicare al sindaco De Toni la rinuncia alla tappa di Udine e il loro rifiuto a presenziare alla Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo prevista per il 16 ottobre. Una scelta, questa, che dovrebbe portare anche alla loro esclusione per le edizioni del 2026 e del 2027.

Al primo cittadino, infine, verrà comunicato lo spostamento delle attrazioni nel piazzale dell’ex Bravi Market di Buttrio. Il trasferimento è stato già annunciato in un incontro che gli esercenti hanno tenuto ieri con il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, e il comandante della Polizia locale, Fabiano Gallizia.

In serata, il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, con una notte pubblicata sui social, ha riferito che lo spostamento nell’area privata all’interno del suo comune sia ancora in via di definizione e per nulla certo. “L’incontro di ieri – riferisce – è stato puramente interlocutorio, finalizzato a raccogliere la volontà da parte dei rappresentanti dei giostrai di traslocare il luna park nell’area di proprietà Bravi.” Il primo cittadino ha quindi convocato la Commissione Spettacoli per valutare e approfondire ogni aspetto relativo alla richiesta pervenuta.