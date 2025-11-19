  • Aiello del Friuli
mercoledì 19 Novembre 2025
Cronaca

Nikita e i cani specializzati nelle ricerche ancora a Brazzano

Le unità cinofile e le squadre Usar sono tornate sul luogo della tragedia
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il loro fiuto è stato indispensabile per accelerare le ricerche e individuare i punti esatti tra le macerie in cui scavare. Si tratta dei cani dei vigili del fuoco, chiamati immediatamente lunedì mattina a Brazzano di Cormons per aiutare i soccorritori nelle operazioni di ricerca ed estrazione delle persone travolte dai detriti e dal fango scivolato dal Monte San Giorgio.

Diversi cani specializzati hanno partecipato alle ricerche di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, quando ancora si sperava nel miracolo.

E proprio loro, come Nikita, oggi erano di nuovo presenti accanto alla chiesa di via San Giorgio per un motivo particolare: completare il rituale che permette loro di comprendere che hanno svolto al meglio il loro lavoro.

Poiché due giorni fa non c’è stato modo di gratificarli, gli uomini delle unità cinofile e delle squadre Usar (Urban Search And Rescue) li hanno riportati nello scenario della tragedia per consegnare loro il meritato premio. Un passaggio necessario per l’addestramento continuo dei quattro zampe impegnati nelle missioni di ricerca dei dispersi.

