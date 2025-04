Nimis: dopo un inizio scoppiettate, affluenza in calo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una domenica delle Palme particolare per Nimis, chiamata nuovamente al voto a meno di tre anni dall’ultima elezione. Si tratta dell’unico Comune dell’ex provincia di Udine coinvolto in questa tornata elettorale, dopo il commissariamento scattato un anno fa con caduta della Giunta Bertolla, con le dimissioni in blocco di ben 9 consiglieri su 12.

Circa 2.500 i cittadini chiamati alle urne per eleggere il sindaco e 12 consiglieri. A sfidarsi per la fascia tricolore ci sono l’ex vicesindaco della precedente Giunta Sergio Bonfini e Fabrizio Mattiuzza, consigliere di minoranza durante la precedente amministrazione ed ex assessore della Giunta Bressani.

Bassa l’affluenza registrata in mattinata, specialmente al seggio numero tre, dedicato alle frazioni più piccole come Torlano, Ramandolo e Chialminis.