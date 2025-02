Niqab a scuola. Le istituzioni criticano la tolleranza dell’istituto monfalconese

Un riconoscimento personale e privato per poter entrare a scuola con il niqab. Un nuovo caso, legato all’integrazione, fa discutere in regione. E la politica scende in campo.

Il fatto in questione, riportato oggi da Messaggero Veneto e Piccolo, riguarda l’istituto superiore “Sandro Pertini” di Monfalcone, dove 5 studentesse di religione islamica indossano durante gli orari di lezione il niqab, tradizionale velo che copre l’intero corpo, rivelando solamente gli occhi.

Una atteggiamento tollerante da parte delle scuola, nei confronti degli usi e dei costumi religiosi delle ragazze che, come affermato dalla dirigente dell’istituto, Carmela Pirano, trae origine dalla necessità d’insturare un rapporto di fiducia nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, per favorirne il percorso formativo ed educativo, che altiementi potrebbe essere messo a repentaglio.

A seguito di una verifica dell’identità dell’allieva iscritta, effettuata dalla referente della sede scolastica, ciascuna ragazza si unisce al rispettivo gruppo classe. A rendersi necessario, tuttavia, è qualche adattamento nello svolgimento delle attività pratiche relative a determinate materie, con particolare riferimento alle scienze motorie. In alcuni casi le studentesse devono arrangiare i loro abiti all’attività proposta, in altri sono gli insegnati a personalizzare la richiesta.

Maggiori problmatiche insorgono, invece, in tema di stage, ambito nel quale non si può transigere dall’identificazione del partecipante, che nella maggior parte delle circostanze non può prendere parte all’attività.

Critica la replica delle istituzioni politche: “Non c’è anticamera che tenga, il niqab a scuola è incompatibile con la nostra cultura. Non possono esserci negoziazioni, trattative, soluzioni intermedie. Il fondamentalismo islamico non deve entrare nelle aule né, più in generale, varcare i nostri confini”. Questo il commento del consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli sul caso di Monfalcone. Il consigliere ha poi sottolineato come la scuola rappresenti il luogo dell’inclusione e non delle barriere.

Non molto distante anche il commento del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti. “L’integrazione e la pacifica convivenza in una comunità devono essere concetti e regole basilari da seguire. Il volto coperto va inteso, in questo senso, come un ostacolo alla piena ed effettiva integrazione, soprattutto all’interno di una scuola”. Moretti ha anche inviato una lettera alla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, chiedendo un’interpretazione univoca per tutti gli istituti scolastici del Fvg che vieti l’utilizzo del niqab all’interno delle aule scolastiche.

Nel contempo la Lega FVG ha convocato per questo pomeriggio, nel quartier generale di Reana, una conferenza stampa durante la quale verranno presentate alcune proposte volte a contrastare l’uso di strumenti di oppressione delle donne all’interno delle scuole, degli ospedali e degli enti pubblici.