Niqab a scuola, parlano le studentesse dell’Isis Pertini: nessun problema

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il tema è stato affrontato in classe leggendo i giornali e confrontandosi con compagne e professori. D’altronde è l’argomento del momento a Monfalcone e non solo, quello del niqab indossato durante le ore di lezione da cinque studentesse di origine bengalese frequentanti l’Isis Pertini, la cui identità viene vagliata ogni mattina da un’addetta che, in una stanza della struttura, alza il velo per verificare che ad entrare a scuola sia la persona attesa. E sull’argomento si è scatenato il dibattito, che ha coinvolto anche le ragazze dello stesso professionale: la maggior parte di loro evidenzia che non vede il niqab delle compagne d’istituto come un problema, ma c’è anche chi la pensa diversamente.

Sul tema-niqab a scuola abbiamo provato a sentire anche l’opinione della dirigente scolastica del Pertini e alcune insegnanti dell’istituto stesso, ma tutte hanno declinato il nostro invito a parlare al nostro microfono.