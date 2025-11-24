No al bavaglio, a Palazzo d’Aronco va in scena la protesta dell’opposizione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. No al bavaglio. E’ quanto riportato sui cartelli che i consiglieri di minoranza hanno esposto durante il Consiglio comunale di Udine di oggi. Alle 16.30, dopo che la votazione in aula aveva bocciato la proposta dell’opposizione di anticipare la discussione sui disordini avvenuti al Corteo pro Pal di Udine, la minoranza ha messo in scena la sua protesta. I consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia, Fontanini sindaco, Forza Italia, Identità Civica e Io Amo Udine hanno alzato dei fogli per additare giunta e la presidente Rita Nassimbeni di un sistema che definiscono strumentale. Dopo il coup de theatre, l’uscita anticipata dall’aula in attesa di tornare in consiglio per affrontare il sospirato ultimo punto all’ordine del giorno.