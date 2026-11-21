No al disegno di legge sulla caccia in procinto di essere votato in Parlamento. E’ ciò che hanno detto con determinazione le centinaia di cittadini scesi in piazza oggi a Trieste per manifestare contro la riforma che la maggioranza porterà in Aula alla Camera. L’iniziativa triestina è stata organizzata da Naica ODV in collaborazione con ETS e ha visto prima un flash mob e poi un sit-in in piazza Unità.

I promotori della manifestazione si dichiarano contrari all’ampliamento delle specie cacciabili, a maggiori possibilità di abbattimento e a facilitazioni all’attività venatoria. “Il DDL – sottolineano – permetterà ad ogni amante della caccia di usare fino a 40 richiami vivi selvatici catturati, riuscendo così a trasformare gli animali in esche contro altri loro simili”. E aggiungono: “La natura diventa così un poligono di tiro ma a scopo di lucro. Oltre a ciò l’ambiente risulterà maggiormente intossicato dal piombo adoperato e il mercato delle armi ne trarrà ulteriori vantaggi”.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza, favorire una maggiore conoscenza del disegno di legge e richiamare l’attenzione delle istituzioni.