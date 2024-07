No al patrocinio, nessun passo indietro di De Toni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna telefonata ai vertici della Fgic e nessun passo indietro sulla decisione di negare il patrocinio alla partita di Nation League tra Italia e Israele, che si terrà allo Stadio Friuli il 14 ottobre. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, all’indomani delle polemiche e dell’incontro ieri sera con il gruppo consiliare Azione-Italia Viva che aveva criticato la scelta, ribadisce la propria posizione, sostenendo che una risposta al presidente della Fgic Gabriele Gravina è stata data con la letta inviata nei giorni scorsi.

“La questione – dice De Toni – è stata discussa nei giorni scorsi in una riunione di maggioranza durante la quale è stata trovata una convergenza verso il diniego del patrocinio. E’ una maggioranza articolata – prosegue – nella quale ci sono posizioni differenziate. Tuttavia, la maggior parte delle forze hanno deciso di andare in questa direzione”.

Per De Toni, inoltre, con il diniego al patrocinio è stata presa una posizione di neutralità. “Darlo – continua il primo cittadino – avrebbe significato schierarsi. Avremmo ben voluto non avere ricevuto tale richiesta, che ha creato una situazione di grande imbarazzo. La nostra è una posizione di neutralità e una richiesta di cessate il fuoco, la stessa avanzata dal papa e da tanti stati. Ci domandiamo – conclude – perché non lo chiedono anche l’Italia e l’Europa”.