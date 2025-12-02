No al ‘politicamente corretto’, manifesto Lega in difesa delle radici cristiane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il presepe tradizionale torna al centro del dibattito pubblico con una campagna firmata dalle eurodeputate della Lega. Manifesti con l’immagine della natività compariranno da oggi in molte città italiane – da Roma a Trieste, da Pisa a Milano – per difendere quella che il Carroccio definisce una tradizione “messa sotto attacco dal politicamente corretto”.

A promuovere l’iniziativa sono Anna Maria Cisint, Susanna Ceccardi e Silvia Sardone, che denunciano “una sistematica cancellazione delle radici cristiane”, citando episodi di rimozione di simboli religiosi, presepi oscurati e divieti nelle scuole. In Friuli Venezia Giulia i manifesti saranno affissi a Trieste, Monfalcone, Gorizia, Udine e Pordenone.

Per le eurodeputate, difendere il presepe significa difendere identità e valori culturali. “Non ci pieghiamo all’idea di inclusione che porta all’eliminazione delle nostre tradizioni”, affermano, rilanciando il messaggio come un augurio di Natale ma anche come una presa di posizione politica.