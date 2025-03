No alla richiesta di tangente, gratitudine di Libera alla Icop di Basiliano

Libera Friuli Venezia Giulia esprime vicinanza e gratitudine alla Icop di Basiliano per essersi opposta con determinazione e alto senso civico alla parassitaria richiesta estorsiva posta in essere dalla ‘ndrangheta.

La fermezza della denuncia di fronte alla prepotenza della violenza mafiosa, e la difesa della dignità del lavoro e della libertà di mercato – si legge in una nota firmata da Giuliana Colussi e Francesco Cautero, referenti di Libera Fvg e Udine – sono un esempio prezioso, non solo per tutto il mondo imprenditoriale, ma per l’intera comunità regionale e nazionale. Il comportamento virtuoso tenuto dalla proprietà e dai dipendenti della Icop, perseguendo i principi della libertà e dell’impegno civico, ha quindi un altissimo valore e incarna i principi della nostra Costituzione (che dovrebbe essere il faro guida dell’agire di ciascuno). Nella speranza che quanto accaduto possa essere preso come esempio da moltissimi altri imprenditori, Libera del Friuli Venezia Giulia sottolinea l’importanza della vicinanza e del supporto delle Istituzioni e della società civile a chiunque si opponga con coraggio alle prepotenze e ingerenze mafiose, anche perchè questo suo agire – conclude la nota – tutela e rinforza il bene comune e, in definitiva, la nostra democrazia.