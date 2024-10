No al patrocinio, imbrattate la sede della Regione e Palazzo d’Aronco

“Regione Fvg complice del genocidio palestinese. No al patrocinio”. Questa la scritta vergata di rosso apparsa questa mattina ai piedi della sede della Regione Friuli Venezia Giulia di via Sabbadini, a Udine. L’imbrattamento, probabilmente compiuto nella notte, è simile a quello apparso ai piedi del Comune di Udine, anche se vergato con vernice nera. Due scritte molto probabilmente realizzate dalla stessa mano o da un gruppo organizzato contrario ai riconoscimenti concessi dal presidente Fedriga e dal sindaco De Toni alla partita Italia-Israele che si giocherà questa sera in uno stadio Friuli blindato.

Nel frattempo, una interrogazione parlamentare sui costi per difendere la nazionale israeliana sarà presentata da Alleanza Verdi Sinistra-Possibile. Ad annunciarlo è stato il consigliere comunale di maggioranza Andrea Di Lenardo. “Chiederò un’interrogazione parlamentare per capire quanti milioni di soldi pubblici, delle cittadine e dei cittadini italiani, siano stati spesi per difendere a Udine una squadra di fan del genocidio”. “Il loro allenatore – ricorda Di Lenardo – ha appena pubblicamente dichiarato di sostenere in tutto e per tutto le politiche del governo sionista. Una squadra composta da gente come Yaniv Katan, che al calciatore palestinese Ataa Jaber ha detto: “Per te organizzerei un taxi speciale di sola andata domani mattina direttamente a Khan Younis. A proposito, le forze dell’IDF stanno arrivando lì”.

Insomma, il clima pre-partita a Udine diventa sempre più pesante, con diversi commercianti ed esercenti che hanno già riferito di voler chiudere l’attività al primo scontro. Ma che non sarebbe stata una partita come le altre lo si era già capito tre mesi fa, quando proprio il primo cittadino di Udine aveva riferito che non avrebbe concesso quel patrocinio, poi conferito.

Il match di Nations League tra Italia e Israele è in programma alle 20:45. Nel frattempo lo Stadio Friuli è stato fortificato e sono state attivate tutte le misure di sicurezza previste, come attorno all’hotel Là di Moret, dove alloggia la nazionale israeliana.. L’impianto è stato circondato da barriere di sicurezza alte più di due metri, con cordoni di pre-filtraggio a delimitare la zona rossa, off-limits già da venerdì scorso. Imponente anche il dispiegamento delle forze dell’ordine, con 450 agenti giunti da tutto il Nord Italia.



Anche il centro di Udine è sorvegliato attentamente, in vista del corteo pro-Palestina che radunerà circa 4 mila persone. La manifestazione, sostenuta da 85 associazioni, partirà alle 17 da Piazza della Repubblica e attraverserà la città fino a piazza XX Settembre. Sono previsti, anche in questo caso, posti di blocco e misure di prevenzione per evitare possibili tensioni e scontri. Il corteo sarà monitorato da un consistente schieramento di forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire una protesta pacifica.