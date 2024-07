No patrocinio Italia-Israele, De Toni telefona a Gravina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si placano le polemiche dopo il rifiuto del Comune di Udine a concedere il patrocinio per la gara della Nazionale di Calcio Italia-Israele in programma allo Stadio Friuli il 14 ottobre. Il sindaco De Toni ha motivato la scelta, definita difficile, appellandosi al regolamento comunale

Oggi il sindaco sentirà il presidente della Figc Gabriele Gravina per un confronto franco.

Le reazioni alla decisione del Comune sono state durissime in primis dal centrodestra. Il ministro Luca Ciriani, esponente di Fratelli d’Italia, ha bollato la decisione come sbagliata e ha annunciato la sua presenza all’incontro. Sulla stessa linea il deputato della Lega Graziano Pizzimenti e il sindaco di Gorizia Ziberna, per il quale lo sport non può essere strumentalizzato dalla politica.

E c’è chi si offre di sostituirsi nel patrocinio. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga è pronto a concederlo, così come la sindaca ed europarlamentare della Lega Anna Maria Cisnt che invita l’Italia a Monfalcone.

E su De Toni arriva anche il fuoco amico di Italia Viva, che ieri sera ha avuto una riunione sul tema con il primo cittadino, esprimendo contrarietà alla decisione nell’ottica di adottare una exit strategy.

Ma c’è anche chi condivide la scelta di negare il patrocinio, come la neoconsigliera di Spazio Udine, Antonella Fiore che la definisce una decisione doverosa istituzionalmente, il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Di Lenardo e il consigliere regionale di Open ed ex sindaco di Udine, Furio Honsell, che sposano la scelta come atto di coerenza verso quando sta accanendo tra Israele e Palestina.