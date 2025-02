No vax: in quattro a giudizio per il tentativo di assalto a piazza Unità

Quattro rinvii a giudizio. Il filone giudiziario del periodo no vax a Trieste ha visto la scrittura di un nuovo capitolo che riguarda cinque soggetti che si sono resi protagonisti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e mancata predisposizione del servizio di sicurezza. I fatti contestati fanno riferimento al corteo del 6 novembre 2021 quando migliaia di persone avevano manifestato a Trieste dopo lo sgombero del varco 4 del Porto di Trieste e di piazza Unità d’Italia. Il Comune aveva stabilito il divieto ai cortei di accedere in alcune zone della città tra cui proprio piazza unità. Quel giorno la protesta era partita dalla stazione per poi arrivare in piazza Oberdan intorno alle 18. Da qua un gruppo di persone aveva deciso di provare comunque a raggiungere la zona del municipio chiusa dalle forze dell’ordine con le transenne e i blindati. Nella zona di Capo di piazza sono volati insulti e bottiglie contro le forze dell’ordine fino a quando ci sono state alcune cariche di alleggerimento. Nell’occasione del corteo sono stati aggrediti anche alcuni giornalisti. Cinque persone erano state identificate e oggi il tribunale ha disposto per quattro di loro il rinvio a giudizio, uno invece ha estinto il reato con l’oblazione. Davanti all’aula del Gip una decina di persone ha voluto esprimere solidarietà agli imputati.