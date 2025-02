Nodo di Udine, consegnata la seconda petizione contro i passaggi a livello

E’ stata consegnata nelle mani del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin la seconda petizione raccolta per chiedere la dismissione dei passaggi a livello che tagliano Udine lungo la tratta ferroviaria Udine e il Posto di Movimento Vat. 628 le firme raccolte dal Circolo Mansi, Open Sinistra Italiana, Europa Verde Udine e M5S. Oltre a sottolineare l’assenza di una data per la conclusione dell’intervento al Nodo di Udine, i sottoscrittori hanno evidenziato che sono stati stanziati solo 130 milioni sui 340 necessari e che Rfi è pronta a sospendere l’esercizio ferroviario, da riattivare in casi di emergenza. Ricevendo la petizione, Bordin ha dichiarato che il tema sarà approfondito dalla IV Commissione e che la Regione non può coprire tutti gli investimenti di altri enti. All’incontro hanno partecipato diversi consiglieri regionali, tra cui rappresentanti del Pd, Open, M5S e Patto per l’Autonomia Civica Fvg, che hanno espresso il loro sostegno.