Nodo di Udine, Mansi prosegue la protesta in tenda

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Flash mob alle 18.15 al passaggio a livello di via del Bon, a Udine. A organizzarlo, vicino alla sua tenda, il consigliere comunale Matteo Mansi che da settimane ha inscenato una protesta contro la linea ferroviaria che divide in due il capoluogo friulano.

La nuova iniziativa è stata organizzata per rilanciare l’invito al governatore Massimiliano Fedriga a recarsi sul luogo e ascoltare le motivazioni del comitato e dei 224 cittadini che hanno sottoscritto la sua ultima petizione.

Secondo Mansi, lungo la tratta urbana transitano ogni giorno 20 treni passeggeri, ma 5 risultano quasi sempre vuoti: da qui la proposta di spostarli sulla linea interrata per superare i passaggi a livello e ricucire la città.

Al presidio erano presenti anche i consiglieri comunali di maggioranza Anna Paola Peratoner, Andrea Di Lenardo e Lorenzo Croattini.