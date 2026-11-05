Nodo di Udine, passaggi a livello fino al 2039

I cinque passaggi a livello della vecchia linea di Udine resteranno in funzione almeno fino al 2039. È l’anno indicato da Rete ferroviaria italiana per il raddoppio della linea di cintura. Ma anche dopo il trasferimento dei convogli sulla circonvallazione, i binari che tagliano in due la città e i relativi passaggi a livello resteranno utilizzabili in casi eccezionali.

Il cronoprogramma è stato illustrato oggi in IV Commissione regionale da Giuseppe Romeo, direttore investimenti Nord Est di Rfi. Il nuovo sistema di gestione dei binari della stazione dovrebbe entrare in servizio a inizio 2027. Il polo merci di Cargnacco è invece atteso nel 2030. Dal 2031, dunque, almeno il 70% dell’attuale traffico passeggeri dovrebbe passare sulla linea di cintura.

Per l’intero nodo sono disponibili 180 milioni di euro su 340. Il Pd chiede di accelerare i lavori e chiarire come saranno coperti i 160 milioni mancanti. Se Furio Honsell (di Open Sinistra Fvg) critica il mantenimento della linea urbana, Serena Pellegrino e Andrea Di Lenardo (di Avs) ricordano che nel titolo del protocollo firmato nel 2024 da Regione, Comune e Rfi si parlava espressamente di dismissione. Si allontana così l’ipotesi del parco urbano da realizzare al posto del vecchio tracciato tanto sognato dal consigliere comunale Matteo Mansi, che per domani, alle 18, ha convocato i residenti della zona e gli attivisti del suo comitato al bar Monreale, in via Cividale, per discutere anche del sottopasso.