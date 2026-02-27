  • Aiello del Friuli
venerdì 27 Febbraio 2026
Cronaca

Nodo di Udine, petizione per chiedere le dimissioni di Amirante

Annunciato un presidio permanente in via Buttrio
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ritardo della nomina del commissario straordinario al Nodo di Udine, Aldo Isi, e la poca chiarezza sui tempi e sui fondi a disposizione per la dismissione della linea ferroviaria che taglia in due il capoluogo friulano hanno portato il Comitato Mansi ad annunciare una petizione per chiedere le dimissioni dell’assessore Amirante. Dal 28 marzo partirà la raccolta firme, dal 3 aprile partirà il presidio permanente di via Buttrio, con tanto di tenda e mega striscione di 10 metri. La presentazione delle iniziative è avvenuta questa mattina alla presenza del consigliere di Avs-Possibile Andrea Di Lenardo e del consigliere dem Giancarlo Ballotta.

“Se nella tratta interrata passano 5 passeggeri, perché non possono passare anche gli altri 19 treni passeggeri che attualmente utilizzano il binario interno alla città?” si chiede Matteo Mansi, che ha intenzione di protestare finché non riceverà adeguate risposte su protocollo, cronoprogramma e risorse a disposizione per il Nodo di Udine.

La speranza è spostare definitivamente i 19 treni passeggeri dalla linea unica alla tratta interrata, come già avvenuto nel 2023 quando ci furono dei lavori sulla linea.  La dismissione della tratta che attraversa la città e dei 5 passaggi a livello potrebbe favorire la creazione di un grande corridoio verde di 4,5 km per 16 metri di larghezza. Piantumando un albero ogni 10 metri, ha sottolineato lo pneumologo Mario Canciani, Presidente Medici per l’Ambiente FVG, si produrrebbero 9mila litri di ossigeno al giorno con l’assorbimento di 3,5 tonnellate di anidride carbonica l’anno.

